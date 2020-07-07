Душанбе, , 16:14 — REGNUM В торговом центре «Душанбе-Молл» в таджикистанской столице случился пожар. Инцидент произошёл сегодня, 7 июля, во второй половине дня.

Предположительно, источник возгорания находился в туалете. Огнем было охвачено 12 квадратных метров на третьем этаже торгового центра, задымление распространилось на всё здание.

С возгоранием боролись пять пожарных расчётов, огонь удалось быстро потушить. Размер ущерба и причины пожара ещё предстоит установить.

В результате происшествия никто не пострадал.