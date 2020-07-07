Бамако, 7 июля 2020, 16:08 — REGNUM На северо-востоке Мали произошел обстрел военного лагеря, в котором находились силы ООН, Франции и Мали, сообщает Le Figaro.
Снаряды, около 16 по предварительной информации, упали за пределами лагеря недалеко от границы Алжира.
Известно, что в результате обстрела никто не пострадал.
В лагере Тессалит укрываются силы ООН, военные французской антиджихадической операции «Бархан» и солдаты Мали.
Напомним, с севера Мали в 2012 году началось восстание джихадистских сил. Сторонники независимости с тех пор подписали мирное соглашение, но джихадистская деятельность распространилась как внутри страны, так и в соседних Буркина-Фасо и Нигер. В результате конфликта тысячи людей погибли.