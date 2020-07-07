Москва, , 16:04 — REGNUM На юго-востоке Москвы 7 июля автомобиль врезался в веранду ресторана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

По данным СМИ, автомобиль врезался в летнюю веранду ресторана «Тануки», который располагается на улице Генерала Белова. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Пострадавших в результате аварии нет.

На месте работают сотрудники полиции.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил изданию, что в результате происшествия пострадали несколько человек, которые находились в салоне автомобиля.