Уфа, , 16:03 — REGNUM Женщину, которую укусил бобер, госпитализировали в Башкирии. Об этом 7 июля сообщает ИА «Башинформ».

По информации журналистов, инцидент произошел рано утром в Салаватском районе в селе Лаклы. Женщина вышла из дома на работу. Около ворот она увидела бобра, но приняла его за собаку и стала прогонять животное. В этот момент бобер вцепился в ногу местной жительницы. На помощь женщине пришли ее сыновья, которым пришлось убить животное. Его труп отправлен на экспертизу.

По словам представителя ветеринарной станции, если бобры вцепляются, то они уже не отпускают. Животные имеют очень опасные острые зубы. Но они очень редко нападают на человека.

Сообщается, что женщина получила раны голени, ее госпитализировали в больницу.

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