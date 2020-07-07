Луганск, , 15:59 — REGNUM Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков, который помогал в корректировке огня по поселку Донецкий в Донбассе, находящемуся под контролем Луганской Народной Республики (ЛНР), сбили представители Народной милиции (НМ) ЛНР. Об этом 7 июля сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Яков Осадчий.

По словам Осадчего, украинская сторона применяла для корректировки огня артиллерии БПЛА типа «Мэвик-Про».

"Благодаря слаженным действиям подразделений противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы «Тритон М1» нарушитель воздушного пространства был обнаружен и принудительно посажен», — заявил официальный представитель НМ ЛНР.

Также он рассказал, что в настоящее время фото‑ и видеоматериалы с указанного аппарата изучают специалисты республики и отметил, что НМ ЛНР смогла уничтожить огневую точку силовиков Украины.

«Адекватными действиями наших защитников огневая активность артиллерии была пресечена, потери противника составили двое погибших, двое раненых, выведена из строя гаубица Д-30», — отметил Осадчий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в НМ ЛНР рассказали, что поселок Донецкий в Донбассе, который находится под контролем Луганской Народной Республики (ЛНР), подвергся обстрелу из 122-мм артиллерийских орудий с украинской стороны.