Москва, , 15:53 — REGNUM Межгосударственный авиационный комитет (МАК) занялся изучением обстоятельств крушения вертолёта Ми-2 в Пролетарском районе Ростовской области, передаёт ИА REGNUM 7 июля.

Как информирует МАК, комиссия по расследованию данного авиапроисшествия приступила к работе. По имеющимся данным, вертолёт, принадлежащий ЗАО «Дон-Аэро-Сервис», рухнул в районе хутора Кирсалово. На борту находились командир, пострадавший в результате ЧП, и пассажир, от полученных травм скончавшийся на месте происшествия. Воздушное судно разрушено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по факту крушения вертолёта Ми-2 в Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». ЧП произошло около 4:35 мск 6 июля.

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