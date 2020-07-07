Новосибирск, , 15:22 — REGNUM Двое новосибирцев утонули, спасая 12-летнюю девочку. Ещё одного добровольного спасателя сейчас ищут. Об этом сообщают «Вести Новосибирск».

СМИ уточняет, что девочка купалась без присмотра в неположенном месте в Октябрьском районе Новосибирска. Её отнесло от берега, и она стала тонуть. Ей на помощь бросились 50-летний мужчина, 22-летний юноша и 14-летний подросток. Они спасли девочку, но их самих унесло течением реки.

Специалисты ГИМС и МАСС нашли тела двух мужчин. Судьба 14-летнего подростка пока не известна. Его поиски продолжаются.