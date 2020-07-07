Новосибирск, , 15:13 — REGNUM Новосибирские пожарные направлены в Красноярский край на помощь в тушении лесных пожаров в труднодоступных местах Богучанского района. В соседний регион отправились 12 десантников-пожарных Новосибирской авиационной базы охраны лесов. Об этом ИА REGNUM сообщили в новосибирском правительстве.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Евгений Рыжков уточнил, что такое решение принято «в связи с тяжелой ситуацией с лесными пожарами, сложившейся в Восточной Сибири».

«В Красноярский край отправлены опытные специалисты десантной пожарной службы, которые и в прошлом году помогали красноярцам в тушении лесных пожаров, — рассказал Рыжков. — На месте им предстоит проводить основные работы по ликвидации возгораний вручную с прокладыванием минерализованных полос и проведением отжига, и делать всё возможное, чтобы не допустить перехода огня в населённые пункты».Отряд полностью укомплектован всем необходимым для автономной работы. По оперативной информации, на сегодняшний день, 7 июля, на территории Красноярского края действуют 126 лесных пожаров на общей площади 165 тыс. га.