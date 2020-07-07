* ИГ — запрещённая в России организация

Астрахань, , 15:13 — REGNUM В Астрахани сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили террористический акт. Об этом 7 июля сообщила пресс-службе УФСБ по Астраханской области.

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Предполагаемый террорист задержан. Это астраханец 1987 года рождения. По данным ведомства, он намеревался вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирии.

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Сторонник террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «принял решение о совершении террористического акта в городе Астрахани путём вооруженного нападения на административные здания». Однако преступные намерения гражданина РФ были пресечены.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным директора ФСБ Александра Бортникова, в России за последние десять лет предотвращено почти 700 преступлений террористической направленности, из которых 159 — терактов.