Нью-Йорк, США, 7 июля 2020, 15:00 — REGNUM В США в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди аварийно сел летевший в Нью-Йорк самолет авиакомпании Delta Airlines. Об этом 7 июля передает телеканал ABC7.
Отмечается, что самолет выполнял рейс из Уэст-Палм-Бич (Калифорния) в аэропорт «Ла-Гуардия» в Нью-Йорке.
«После столкновения с птицей самолет изменил маршрут и направился в нью-йоркский аэропорт JFK», — говорится в сообщении.
Отмечается, что воздушное судно приземлилось благополучно и без происшествий. На борту находились 43 пассажира.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее грузовой самолёт Ту-204 «Почты России» в ночь совершил экстренную посадку в аэропорту Жуковского в Подмосковье. После взлёта у самолёта сработал датчик неисправности одного из двигателей.
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