Самара, , 14:45 — REGNUM Два человека, в том числе один ребенок, погибли на воде за сутки в Самарской области. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба областной поисково-спасательной службы.

По сообщению пресс-службы ведомства, первый несчастный случай произошел в Кошкинском районе. Водолазы извлекли из озера «Гудковские пруды» тело мужчины 1963 года рождения. Второй случай произошел в Чапаевске на реке Чапаевка близ п. Титовка. Спасатели подняли со дна тело ребенка 2010 года рождения.

В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калуге на проводах в армию в Оке утонули два человека