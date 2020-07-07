Тюмень, , 14:27 — REGNUM В Тюменской области перед судом предстанет бывший судебный пристав-исполнитель, которую обвиняют в служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствием установлено, что 46-летняя гражданка, будучи приставом, в апреле 2017 года возбудила исполнительные производства о взыскании солидарно с четырех должников в пользу инвестиционного фонда около 35 млн рублей. В погоне за премией пристав в октябре 2019 года составила два подложных акта о наложении ареста на имущество одного из должников. В актах были указаны недостоверные данные о дате, времени, стоимости имущества, об участии должника и понятых.

Пристав сама произвела оценку имущества, снизив его стоимость на 560 тыс. рублей, и реализовала. При этом под арест попало имущество второго должника на сумму около 500 тыс. рублей, которое было оценено приставом в 22 тыс. рублей.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог») и ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») направлено в суд для рассмотрения по существу.