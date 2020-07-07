Саранск, , 14:24 — REGNUM В Мордовии передано в суд с обвинительным заключением уголовное дело в отношении бывшего начальника энергомеханического отдела ФКУ ИК-17 УФСИН России по республике по п."в» ч.5 ст.290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

Установлено, что обвиняемый за вознаграждение в размере 200 тыс. рублей должен был пронести в колонию запрещенные предметы — 30 мобильных телефонов, затем телефоны необходимо было передать одному из заключенных.

В феврале 2020 года при получении взятки мужчина был задержан. После возбуждения уголовного дела он был уволен из органов уголовно-исполнительной системы.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле текущего года в отношении одного из заместителей главы управления ФСИН (Федеральной службы исполнения наказаний) по Мордовии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ и п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Мошенничество», «получение взятки»). По версии следствия, чиновник путем обмана должностных лиц одной из колоний похитил изделия из дерева — шахматы и нарды, ущерб составил около 200 тыс. рублей.