Саратов, , 14:27 — REGNUM В отношении бывшего директора ООО УК «Стимул» в Саратове возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и по трем эпизодам ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение»). Об этом ИА REGNUM информировали в пресс-службе прокуратуры по Саратовской области.

Экс-руководитель управляющей компании по фиктивный договорам подряда на ремонт, содержание жилья и охрану на счет подконтрольной организации перечислял деньги жильцов, которые предназначались на оплату услуг ЖКХ. Установлено, что мужчина также присвоил часть денег, полученных от продажи двух автомобилей, приобретенных для организации. Общая сумма выявленных хищений составила около 1,4 млн рублей.

В апреле 2020 года в отношении бывшего директора уже возбуждали уголовное дело о причинении имущественного ущерба в особо крупном размере. Расследование продолжается.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области после прокурорской проверки возбудили уголовное дело по факту мошенничества в отношении бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства региона.

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