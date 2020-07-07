Луганск, , 14:25 — REGNUM Поселок Донецкий в Донбассе, который находится под контролем Луганской Народной Республики (ЛНР), подвергся обстрелу из 122-мм артиллерийских орудий с украинской стороны. Об этом 7 июля сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Яков Осадчий.

«Сегодня боевики 93-й бригады (ВСУ)… подвергли обстрелу населенный пункт Донецкий из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских орудий калибра 122 миллиметра», — заявил официальный представитель.

Также он уточнил, что по поселку было выпущено четыре снаряда и отметил, что информация о разрушениях и пострадавших из числа представителей мирного населения уточняется.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что силовики Украины за истекшие 24 часа четырежды нарушили режим прекращения огня на территории республики.