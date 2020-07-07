Зеленогорск, Красноярский край, , 14:16 — REGNUM В отношении жителя города Зеленогорска Красноярского края возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животным. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 июля в ГУ МВД России по региону.

В начале июля в дежурную часть ночью поступило сообщение о том, что в одном из общежитий города мужчина выбросил в окно собаку. На место прибыли сотрудники ППСП.

Выяснилось, что ранее судимый пьяный 41-летний зеленогорец пришёл в комнату к своей сожительнице. Они поссорились из-за воспитания собаки. В ходе ссоры мужчина выбросил животное из окна четвёртого этажа. Свидетелем этого происшествия стал 11-летний сын хозяйки комнаты. Собака погибла.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении депутата районного собрания, который поймал беркута и вместе с сыном бил птицу металлической трубой.

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