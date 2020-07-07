Тюмень, , 14:06 — REGNUM В Тюмени вынесен приговор убийце стрелка из ТРЦ «Кристалл». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Следствием и судом установлено, что днём 8 февраля 2020 года 42-летний житель Тюмени застрелил при входе в административное здание базы «Лесная сказка» 29-летнего тюменца.

Убитый мужчина осенью 2019 года был приговорён к 11 месяцам исправительных работ за стрельбу в торгово-развлекательном центре «Кристалл». В суде установлено, что потерпевший при жизни угрожал своему убийце.

Суд назначил обвиняемому восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.