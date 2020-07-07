Чебоксары, , 14:03 — REGNUM В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО «СУОР». Его обвинили в уклонении от уплаты налогов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Следствие полагает, что с января 2014 года по сентябрь 2016 года фигурант уголовного дела, работая генеральным директором строительной компании, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и на прибыль организации.

«Он включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения по взаимоотношениям ООО «СУОР» со строительной организацией, фактически выполнявшей строительно-монтажные работы в его коттедже, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности общества. Также он уклонился от уплаты налога на прибыль организаций за 2015 год путем необоснованного завышения затрат на выполнение работ девятью взаимозависимыми организациями, подконтрольными ООО «СУОР», — говорится в сообщении.

Следствие считает, что в результате обвиняемый уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 107 млн рублей.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере»). Дело направлено в городской суд Новочебоксарска.

По ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемого, в том числе долю в уставном капитале общества «СУОР» и средства на банковских счетах обвиняемого на общую сумму более 136 млн рублей.

«СУОР» известен как застройщик микрорайона Садовый (Богданка), площадь которого составляет 278 га.

Как сообщало ИА REGNUM, налоговые поступления в Чувашии в 2019 году выросли на 8,7% по сравнению с 2018 годом.