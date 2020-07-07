Симферополь, , 13:57 — REGNUM Три главаря и четыре активных участника запрещенной в РФ террористической организации задержаны в Крыму. Об этом сообщает 7 июля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Уточняется, что правоохранители пресекли деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Задержанные распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию и занимались вербовкой в свои ряды последователей ислама. Их деятельность была направлена на свержение действующей власти насильственным путём.

Изъяты запрещённые пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации. В отношении членов ячейки возбуждены уголовные дела.