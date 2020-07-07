Гуйян, Китай, , 13:56 — REGNUM Как минимум два человека стали жертвами падения автобуса в водохранилище в провинции Гуйчжоу, расположенной на юго-западе Китая. Об этом 7 июля сообщает газета The Global Times.

«Во вторник, в первый день вступительных экзаменов в колледж, автобус с неустановленным количеством студентов упал в местное водохранилище в городе Аньшуне, провинция Гуйчжоу на юго-западе Китая, в результате чего погибли по меньшей мере двое (человек)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что из упавшего автобуса спасателями было извлечено и направлено в больницы 18 пассажиров, двое из которых умерло по дороге.

При этом в настоящее время спасательная операция продолжается и местные власти предупреждают, что число жертв может возрасти.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что автобус, который перевозил учащихся школ, утром 7 июля упал в водохранилище в провинции Гуйчжоу, расположенной на юго-западе Китая.