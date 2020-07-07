Уфа, , 13:45 — REGNUM Водитель грузового автомобиля скончался в больнице после ДТП на трассе в Башкирии. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба ГИБДД по республике.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожная авария произошла днем 7 июля на автотрассе Уфа — Оренбург в Аургазинском районе. На 92 км этой дороги столкнулись попутный грузовой фургон «Iveco», за рулем которого находился водитель 56 лет и спецмашина на базе КамАЗа по нанесению дорожной разметки, которой управлял водитель 56 лет.

Сообщается, что водитель «Iveco» получил не совместимые с жизнью травмы и умер в медучреждении.

В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

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