Абакан, , 13:39 — REGNUM В Сибири участились случаи падения деревьев из-за воздействия ветра большой силы, сообщили ИА REGNUM 7 июля в ГУ МЧС по Хакасии.

По данным ведомства, 2 июля из-за непогоды на автодороге регионального значения А-161 «Абакан — Ак-Довурак» с 45 по 70 км упали 15 деревьев.

В этот же день в районе населённого пункта Ербинское произошёл несчастный случай, унесший жизнь молодого мужчины. Дерево упало на палатку, погиб мужчина 1997 года рождения.

В МЧС напомнили, что в 2019 году в Хакасии из-за сильного ветра было свалено более 2,7 тыс. га тайги.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае в июле 2020 года произошла трагедия в палаточном лагере в районе озера Маслеево. В результате падения деревьев погибли два человека.

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