Сухиничи, Калужская область, , 14:01 — REGNUM В Калужской области сотрудник коммерческой организации, оказывающей услуги в сфере газового хозяйства, подозревается во взяточничестве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, подозреваемый после проведения строительно-монтажных работ по газификации нового здания в Сухиничах получил 50 тысяч рублей от владельца здания, которому не удавалось ввести в эксплуатацию газопровод из-за нарушений. Со слов подозреваемого, полученные деньги он намеревался передать инспекторам Ростехнадзора для согласовании исполнительной документации на ввод газопровода в эксплуатацию без фактического устранения предпринимателем нарушений. Противоправные действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Калужской области.

В настоящее время по возбуждённому уголовному делу проводятся следственные действия. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

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