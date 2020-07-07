Камень-на-Оби, Алтайский край, , 13:30 — REGNUM Житель одного из сел Каменского района Алтайского края обвинён в сексуальном насилии над своими детьми. Подробности расследованного уголовного дела, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с применением насилия и угрозой его применения к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») сообщает сегодня, 7 июля, СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, речь идёт о пятерых несовершеннолетних, трое из которых — родные дочери обвиняемого (9-ти, 10-ти и 15-летнего возраста) от предыдущего брака. Издевательства происходили целых четыре года — в период с 2016 по 2020 год. В ходе следствия было доказано 11 эпизодов противоправных действий.

Как уже сообщало информационное агентство Regnum, ранее СУ СК РФ по Алтайскому краю известило об окончании расследования уголовного дела в отношении 33-летнего жителя города Рубцовска, обвиняемого в сексуальном надругательстве над малолетними детьми из социально неблагополучных семей. В ходе следствия было доказано 11 эпизодов противоправных действий.

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