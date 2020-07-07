Самара, , 13:27 — REGNUM Хлопок газа произошел в квартире жилого дома в Тольятти. Об этом 7 июля сообщает информационный портал «Волга ньюс» ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по Самарской области.

По информации журналистов, хлопок газа произошел в Тольятти днем 7 июля на балконе квартиры дома на бульваре Туполева, 8 из-за разгерметизации газового баллона.

По предварительным данным, людей в квартире не было. Никто не погиб и не пострадал. Были повреждены стекла балкона. А несущие конструкции дома не повреждены.

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