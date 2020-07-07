Чита, , 13:21 — REGNUM Неправомерная выдача больничного листа и получение взятки стало поводом для возбуждения уголовного дела в отношении врача одного из лечебных учреждений Читы (Забайкальский край). Как сообщает сегодня, 7 июля, региональное ГУ МВД РФ, медицинский работник задержан за получение от пациента свыше 11 тыс рублей после выдачи листа нетрудоспособности.

В Забайкалье пресекли противоправную деятельность медицинского работника Пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю

«В служебном кабинете 60-летнего злоумышленника проведены обысковые мероприятия. Изъята медицинская документация. По материалам сотрудников полиции следователем СУ СК России по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки за заведомо незаконные действия»», — сказано в официальном сообщении.

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года стало известно, что, под уголовное дело, предусмотренное п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»), попала помощник прокурора Читинского района Забайкальского края, возжелавшая получить бесплатный земельный участок в одном из сёл Читинского района.

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