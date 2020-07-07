Омск, , 13:12 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Омской области, развращавшего своих дочерей. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 июля в областном следственном управлении СКР.

Сельчанин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста»)

Мужчина один воспитывал троих детей. По данным следствия, он неоднократно совершал в отношении старших девочек (девяти и 11 лет) насильственные действия сексуального характера.

О преступлении стало известно случайно. В какой-то момент одна из девочек рассказала об этом в школе. Девочек сразу же изъяли из семьи, их отец был заключён под стражу.

Сначала сельчанин всё отрицал, но позже признался в содеянном. Расследование завершено, в ближайшее время мужчина предстанет перед судом. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в США, по информации New York Post, условно-досрочно освобожден из тюрьмы педофил, ранее приговоренный к тысяче лет лишения свободы.

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