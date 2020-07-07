Барнаул, , 13:09 — REGNUM В международном аэропорту Барнаула им. Г.С. Титова задержан 22-летний выходец из Средней Азии. Как сообщили сегодня, 7 июля, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю, добравшись до Москвы, мужчина собирался отправиться на Ближний Восток для участия в боевых действиях в составе вооруженных формирований МТО «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Предварительно установлено, что иностранец, проживая в Алтайском крае по патенту на трудовую деятельность, установил контакт с лицами, подозреваемыми в причастности к деятельности «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и находящимися за пределами России. В ходе активной переписки он выразил желание примкнуть к рядам террористической организации и выехать в зону конфликта», — сказано в официальном сообщении.

Известно также, что пока приверженец террористов пребывал в Барнауле, он получил денежное вознаграждение за сбор информации об объектах массового скопления людей в столице Алтайского края, в частности, делал для своих «кураторов» детальные фотографии зданий с привязкой к местности. Общение с «братьями-моджахедами» происходило посредством скрытого канала связи в интернете.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической»). Задержанному предъявлено обвинение и по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Как уже сообщало ИА REGNUM, «радикальный ислам» считается основным поставщиком и главным распространителем терроризма. Несмотря на то, что Алтайский край от регионов с напряженной обстановкой отделяют многие тысячи километров, здесь время от времени все же появляются новости о тех или иных случаях проявления экстремизма. Большинство из них связано с распространением запрещенной в России литературы, но в распоряжении правоохранителей имеются и более серьезные факты.

Читайте ранее в этом сюжете: Радикальные исламисты пытаются вербовать сторонников на Алтае