Ростов-на-Дону, , 12:57 — REGNUM В Ростовской области пожары уничтожили 65 гектаров озимой пшеницы, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 7 июля.

В период с июня по настоящее время в Ростовской области зафиксировано три пожара на донских полях. В Ремонтненском и Егорлыкском районах огнём была уничтожена озимая пшеница на общей площади 65 гектаров. В Волгодонском районе 4 июля вспыхнула стерня на площади 300 квадратных метров. Причиной стал человеческий фактор.

При этом по сравнению с аналогичным периодом 2019 года в Ростовской области количество пожаров снизилось вдвое, а их площадь — почти втрое.