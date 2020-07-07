Анкара, , 12:37 — REGNUM Судно, на борту которого находилось 276 нелегальных мигрантов, задержали возле берегов западной провинции страны Измир власти Турции. Об этом 7 июля сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источники в полиции.

Уточняется, что указанное судно было подвергнуто проверке около побережья района Нарлыдере.

Также сообщается, что нелегальные мигранты, направлявшиеся в Европу, являются выходцами из Афганистана, Бангладеш, Сирии, Центрально-Африканской республики (ЦАР), Сомали и Ирана, и прибыли в провинцию Измир из разных районов Турции.

Кроме этого, указывается, что в данное число входили 46 женщин и 59 детей и добавляется, что за организацию нелегальной переправки мигрантов были задержаны восемь человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 6 июля стало известно, что Верховный комиссар Организации объединенных наций (ООН) по делам беженцев Филиппо Гранди потребовал от властей Швеции развития более широкой иммиграционной политики, позволяющей принимать больше беженцев.