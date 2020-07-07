Махачкала, , 12:21 — REGNUM В Дагестане из-за сильной жары возникло несколько пожаров. Лесные пожары зафиксированы в шести районах, в том числе наиболее сложные — в Казбековском районе. Помимо этого, горит свалка мусора на горе Тарки-Тау вблизи Махачкалы.

Из-за сложившейся ситуации было проведено совещание в правительстве региона под председательством премьер-министра Артема Здунова, сообщили в пресс-службе правительства.

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РД Нариман Казимагамедов проинформировал, что ситуация с лесными пожарами в республике сложная. В их тушении принимают участие не только сотрудники МЧС, но и население, представители комитета по лесному хозяйству. Известно, что в работах участвуют свыше 200 человек. К ликвидации огня привлечена авиация, прибывший из Ростова-на-Дону борт МЧС сбросил более 100 тонн воды в очаг пожара.

Причиной такой сложной ситуации с пожарами является человеческий фактор, в лесу множество отдыхающих, отметил первый замначальника ГУ МЧС России по РД Олег Колпиков. Глава правительства призвал привлечь к работе по предотвращению пожаров полицию, выявляя и наказывая поджигателей.

В настоящее время власти Дагестана заявили о взятии ситуации под контроль, между тем о полной ликвидации огня пока говорить не приходится. Пожары горят с 5 июля, а накануне, 6 июля, в пригороде Махачкалы возник пожар на площади 7 гектаров в Эльтавском лесу, пишет «Московский комсомолец». 5-tv.ru сообщил о якобы введении в пяти районах режима ЧС. Эта информация пока не подтверждается в МЧС по региону.