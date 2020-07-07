Архангельск, , 12:19 — REGNUM Архангельские следователи выясняют обстоятельства гибели 9-летнего мальчика.

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Архангельской области и НАО, трагедия произошла накануне, 6 июля. Мальчика, который купался вместе с 11-летним братом без присмотра взрослых, унесло течением.

«Есть основания полагать, что несовершеннолетний потерпевший утонул. Продолжаются поисковые работы по обнаружению его тела», — заявили в ведомстве.

По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка.

В текущем году это пятый случай гибели несовершеннолетних в водоемах региона. Следственное управление обращает внимание на необходимость обеспечения безопасности во время купания и контроль взрослых за детьми у воды.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 5 июля в Архангельской области, в заливе реки Евда утонул 16-летний подросток. Его друзья в этот момент сидели на берегу и были увлечены своими телефонами.