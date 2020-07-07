Княгинино, , 12:02 — REGNUM Вирус АЧС выявлен в городе Княгинине Нижегородской области, — сообщает управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Генетический материал ДНК вируса африканской чумы свиней специалисты нашли при исследовании павших свиней. Животные принадлежали фермеру из Княгинина.

На месте вспышки АЧС сейчас работает оперативная группа ветеринарного надзора по Нижегородской области, они работают над купированием очага инфекции.

Свои инструкции разрабатывает комиссия по организации охраны территории Нижегородской области от заноса заразных болезней животных из иностранных государств и пограничных областей.

Всем нижегородцам специалисты настоятельно рекомендуют в случае падежа домашних свиней и обнаружения трупов диких кабанов сообщать об этом на горячую линию управления Россельхознадзора.