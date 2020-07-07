Иркутск, , 11:56 — REGNUM В Иркутской области объявлено штормовое предупреждение. Как сообщает сайт регионального ГУ МЧС РФ, сегодня вечером, 7 июля, а также в последующие два дня по области ожидаются сильные дожди, в селеопасных районах очень сильные дожди, ливни, грозы, град.

Не исключено усиление ветра до 15−20 метров в секунду, сообщает Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Главное управление МЧС России по Иркутской области призывает население к соблюдению мер безопасности. «Не планируйте дальних поездок, туристических походов, отдых на воде», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичная погода наблюдалась в Приангарье в конце июня. Выпавшие осадки немного улучшили пожароопасную обстановку в лесах.

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