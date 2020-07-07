Ижевск, , 11:50 — REGNUM В Удмуртии по факту гибели 12-летнего ребенка в водоеме возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

По данным следствия, 5 июля четверо взрослых и четверо детей из города Агрыз (Татария) прибыли отдыхать на берег водоема в деревне Столярово Малопургинского района. В составе группы был 12-летний мальчик из Казани, которого на лето отправили отдыхать в Агрыз. На берегу водоема взрослые распивали спиртные напитки, а дети находились в 50 метрах от берега в воде. Через некоторое время взрослые заметили, что 12-летний мальчик пропал. Его стали искать, но безуспешно. Через несколько часов тело ребенка спасатели обнаружили в водоеме.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются очевидцы.

Как сообщало ИА REGNUM, прошлым летом в республике было возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») по факту смерти 17-летнего подростка. 23 июня выпускники одной из школ Красногорского района вместе с родителями приехали отмечать окончание школы на базу отдыха «Глухомань» в Игринском районе республики.

Днем один из выпускников решил искупаться в расположенном недалеко водоёме и утонул. Тело было обнаружено рядом с берегом.

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