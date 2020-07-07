Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 11:44 — REGNUM В индийском штате Джамму и Кашмир силы безопасности ликвидировали террориста, сообщает 7 июля газета Kashmir Times.

Отмечается, что боевик был убит в ходе антитеррористической операции в районе шоссе Сринагар-Пулвама. В результате перестрелки трое военных получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня индийские силовики ликвидировали троих боевиков в штате Джамму и Кашмир. Отмечалось, что все боевики были местными жителями, причастными к убийству индийских пограничников 20 мая 2020 года.

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