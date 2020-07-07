Инчхон, Южная Корея, , 11:45 — REGNUM 7 июля в Южной Корее зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей метеорологической службы страны.

Согласно опубликованным данным, землетрясение 3,3 балла произошло в 14:08 по местному времени в 54 км к юго-юго-западу от острова Ёнпхён, территориально входящего в состав города Инчхона. Очаг залегал на глубине 12 км.

Представители метеорологической службы Южной Кореи сообщили: «Несмотря на то, что вибрации были ощутимы, они недостаточно велики, чтобы нанести ущерб».

По данным метеорологов, в текущем году на Корейском полуострове произошло 36 землетрясений, магнитуда которых была более двух. Из них четыре землетрясения пришлись на подземные толчки магнитудой более трех.