Донецк, , 11:44 — REGNUM Представители силовых ведомств Украины за истекшие 24 часа четырежды нарушили режим прегрешения огня на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 7 июля говорится в сводке представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило четыре раза», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что общее число примененных украинскими силовиками снарядов и мин по территории республики составило 69 и что для обстрелов применялись 122-мм гаубицы, 120-мм минометы и 82-мм минометы.

Кроме этого, сообщается, что обстрелам были подвергнуты районы/населенные пункты: Зайцево, Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина, мкр-н «Комсомолец») и Широкая Балка.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 5 июля стало известно, что украинские силовики обстреляли поселок шахты «Трудовская» в Петровском районе Донецка.