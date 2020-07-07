Барнаул, , 11:34 — REGNUM Барнаульский врач Игорь Червяков рассказал об отличиях COVID-19 от пневмонии и некоторых других нюансах поведения SARS-CoV-2 и COVID-19. Подробности сообщает ИА «Амител».

"Симптоматически отличий между COVID и простудой практически нет. При врачебном осмотре в ранние сроки они неразличимы. Кашель, недомогание, температура, ломота в теле и прочие банальные симптомы не вызывают настороженности. Коварство вируса позволяет ему принимать множество клинических обличий обычной простуды. А вот в механизме развития болезни различия колоссальные. И ранее с такой инфекцией врачи еще не сталкивались», — отмечает врач.

По его словам, прежде всего, «новый» коронавирус уничтожает внутреннюю оболочку сосудов, предпочитая развиваться в тех органах человека, где кровоток сильнее всего, поражает легочную ткань. Кроме легких, вирус поражает и другие органы человека с развитой сосудистой сетью: почки, сердце, мозговые структуры. Прежде всего, страдают те пациенты, у которых есть хронические заболевания этих органов.

«Даже младенцы болеют. Помните, в начале пандемии считалось, что дети не болеют? Сейчас видим: и болеют, и умирают. А у ребенка-то какая может быть гипертония или стенокардия? Никто не застрахован. Никто не знает, как отреагирует конкретный организм», — отметил Игорь Червяков.

По его словам, приоритетом лечения остаются три направления: борьба с тромбообразованием, профилактика «цитокинового шторма» и кислородная поддержка. Также он отметил, что ослабление режима нецелесообразно: SARS-CoV-2 оказался устойчив к летнему теплу и солнечному свету.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявлено 6611 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В Алтайском крае в последние несколько дней ситуации с распространением коронавируса значительно ухудшилась. Ежедневно стали выявлять более 100 новых носителей SARS-CoV-2. Увеличивается количество тяжелобольных пациентов (89) и пациентов, которым диагностировали внебольничную пневмонию (639).