Улан-Батор, , 11:35 — REGNUM В результате наводнений, которые произошли в нескольких монгольских провинциях 3 и 4 июля, погибли восемь человек и несколько тысяч голов скота. Об этом 7 июля сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление властей Монголии.

«В общей сложности восемь человек, в том числе двое детей, погибли 3 июля из-за наводнений, вызванных сильными дождями, в провинции Уменговь на юге и в провинции Сухэ-Батор на востоке», — говорится в приводимом сообщении монгольского Национального агентства по чрезвычайным ситуациям.

Также сообщается, что по этой же причине в провинциях Архангай, Говь-Сумбэр и Туве погибли как минимум 7 тыс. голов скота, а в провинциях Туве, Хувсгел и Хэнтий было затоплено 2 360 домов.

При этом, согласно прогнозов метеорологов, проливные дожди продолжатся на большей части Монголии в ближайшие дни, в связи с чем граждан и особенно скотоводов призвали к принятию дополнительных мер предосторожности.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что национальная метеорологическая обсерватория Китая продлила «желтый» уровень погодной опасности из-за ливней.