Калуга, , 13:21 — REGNUM В Калуге спасатели обнаружили в реке Оке тело 18-летнего жителя областного центра, сообщили 7 июля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По предварительным данным, вечером 6 июля четверо молодых людей отправились на берег Оки в Калуге, чтобы отметить проводы одного из них на военную службу. Сначала отдыхающие пили пиво, а затем пошли купаться. Двое молодых людей утонули.

В результате обследования реки спасателям удалось найти тело одного погибшего, поиски второго продолжаются. Назначено судебно-медицинское исследование, проводятся иные мероприятия, направленные на установление обстоятельств гибели молодых людей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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