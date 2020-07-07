Гуйян, Китай, , 11:07 — REGNUM Автобус, который переводил учащихся школ, утром 7 июля упал в водохранилище в провинции Гуйчжоу, расположенной на юго-западе Китая. Об этом 7 июля сообщает управление по чрезвычайным ситуациям провинции.

В сообщении указывается, что данное падение произошло примерно в 11:45 по местному времени (6:45 мск). Автобус, перевозивший учащихся школ, по пока не выясненной причине завалился набок, сломав ограничительные заграждения на одной из сторон дороги и упал в водохранилище в городе Аньшунь.

Также, по данным пожарного управления провинции Гуйчжоу, в данный момент на месте трагического инцидента работают примерно 100 сотрудников спасательных служб, в число которых входит 17 водолазов.

При этом информация о числе пассажиров автобуса и вероятных жертвах и пострадавших пока не поступала.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 30 июня стало известно, что как минимум 18 человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом на юго-востоке Нигерии.