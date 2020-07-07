Москва, , 11:01 — REGNUM Госкорпорация «Роскосмос» подтвердила задержание советника генерального директора Сафронова И.И. Информационное сообщение опубликовано 7 июля на сайте корпорации.

Указано, что Сафронову уже предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Проводятся следственные мероприятия. «Роскосмос» оказывает содействие следствию.

«Задержание Сафронова И.И. не касается текущей работы в Госкорпорации «Роскосмос», — говорится в тексте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве сотрудники ФСБ задержали советника главы «Роскосмоса».