Тбилиси, , 10:59 — REGNUM Справиться с лесным пожаром в Грузии не получается третий день, к тушению огня привлечены дополнительные силы и техника. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями.

Пламя разгорелось на горе Лебурцхила возле села Идлиани в Сванетии. Сообщается, что оперативному тушению мешает гористая местность, сильный ветер и установившаяся сухая и жаркая погода.

По данным ведомства, число пожарных было увеличено с 20 до 110 человек. Также к тушению огня привлекли третий вертолет. Пожарные отмечают, что ситуация под контролем.

Стоит отметить, что первые сообщения о пожаре на горе Лебурцхила в Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями стали поступать 5 июля. Огонь может угрожать домам, где проживают 11 семей. Небольшие дожди в Грузии ожидаются с 11 июля.

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