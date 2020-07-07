Курган, , 10:42 — REGNUM Бывший директор ГБУ «Курганский лесопожарный центр» предстанет перед судом за коррупционные преступления. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствием установлен целый ряд преступлений. Будучи директором ГБУ «Курганский лесопожарный центр» обвиняемый за мзду покровительствовал нескольким коммерческим фирмам, с которыми учреждение заключало договоры. Взятки на общую сумму 340 тыс. рублей брались зимними покрышками для автомобиля, топливной картой и тепловизионным прицелом.

Взяткодатель обратился в УФСБ России по Курганской области с заявлением о противоправных действиях чиновника. Директор ГБУ «Курганский лесопожарный центр» был задержан с поличным при передаче очередной взятки.

Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что директор присвоил более 26 тысяч рублей путем выплаты премий пяти сотрудникам с последующим ему возвратом выплаченных сумм.

Уголовное дело с рядом обвинительных статей направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что ранее было возбуждено уголовное дело в отношении начальника пожарно-химической станции курганского города Далматово. Его обвиняют хищении более 189 тыс. бюджетных рублей.

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