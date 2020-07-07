Джелалабад, Афганистан, 7 июля 2020, 10:41 — REGNUM Трое сотрудников полиции Афганистана, включая главу местного отделения, погибли из-за взрыва автомобиля, которым управлял террорист-смертник, в западной провинции страны Нангархар. Об этом 7 июля сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на местные власти.
Указывается, что представитель губернатора провинции Атаулла Хогьяни заявил, что, взрыв прогремел возле местного рынка утром 7 июля и в результате него также пострадали ещё пять сотрудников правоохранительных органов.
При этом в настоящее время ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 4 июля стало известно, что в полицейском участке столицы Афганистана Кабуле произошел взрыв бомбы, в результате чего пострадали двое полицейских.