Абакан, , 10:40 — REGNUM В Хакасии бывший сотрудник полиции и двое его сообщников предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 июля в следственном комитете РФ.

Расследование в отношении 25-летнего бывшего сотрудника полиции ОМВД России по городу Саяногорску и двоих работников коммерческой организации завершено.

По данным следствия, в июне 2016 года между субподрядной организацией и выполнявшей строительные работы фирмой был заключён договор подряда в рамках государственного оборонзаказа на строительство тенто-мобильных сооружений.

В марте 2019 года ранее знакомые обвиняемые вступили в преступный сговор. Они знали о том, что стороны договора не подписали документы о приёмке субподрядчиком работ, выполненных строительной фирмой, по договору подряда на сумму авансовых платежей в размере более 13 млн 500 тысяч рублей.

Сотрудник полиции инициировал фиктивное проведение процессуальной проверки в отношении директора стройфирмы по факту хищения им денег у субподрядной организации. В ходе проверки страж порядка сообщил потерпевшему о том, что при отсутствии документов о приёмке работ фактически работы считаются не выполненными, а деньги, поступившие от заказчика, — похищенными. Он заявил, что в отношении потерпевшего будет возбуждено уголовное дело, его арестуют.

Сообщники полицейского ввели потерпевшего в заблуждение, заявив, что они являются представителями субподрядной организации. Они потребовали от потерпевшего 3 млн рублей за решение вопроса с их директором о подписании документов о приёмке работ и решение вопроса с полицейским об отказе в возбуждении уголовного дела.

Деньги от потерпевшего были получены в мае 2019 года. Обвиняемые заверили, что решили вопрос с полицейским. После этого полицейский продемонстрировал директору стройфирмы, что вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Действия обвиняемых пресекли сотрудники республиканского УФСБ. Уголовное дело будет направлено в суд.

как сообщало иа, в Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении телефонного мошенника.

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