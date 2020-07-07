Ярославль, , 10:39 — REGNUM В Ярославской области зафиксировано три новых смертельных случая от коронавируса. Об этом сообщает проектный офис информационного центра по коронавирусу в России.

Статистика Информационный центр по коронавирусу в России

Всего в Ярославской области за последние сутки выявлено 38 новых случая инфекции. Общее число заразившихся за время пандемии составило 5069, из них 3920 выздоровели, 22 скончались. За последние сутки статистика зафиксировала 157 новых выздоровевших.

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