Малоярославецкий район, Калужская область, , 10:40 — REGNUM Прокуратурой Калужской области утверждено обвинительное заключение в отношении 35-летнего жителя Малоярославецкого района, который обвиняется в убийстве инвалида Великой Отечественной войны и в других преступлениях, сообщает 7 июля корреспондент ИА REGNUM.

35-летний житель Малоярославецкого района обвиняется в убийстве инвалида Великой Отечественной войны. Kaluga.sledcom.ru

Следствием установлено, что в августе 2019 года обвиняемый пришёл в квартиру своего знакомого — 92-летнего инвалида Великой Отечественной войны ‑ и попросил денег взаймы. Пожилой человек дал ему 400 рублей, однако обвиняемый посчитал эту сумму недостаточной и напал на инвалида. Злоумышленник нанес пожилому мужчине более 40 ударов по голове и телу руками и деревянной тростью. От полученных травм потерпевший скончался. Преступник украл из квартиры пенсионера 50 тысяч рублей и скрылся. Следствием также установлена причастность обвиняемого к совершению других преступлений.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Виновному грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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