Таганрог, Ростовская область, , 10:23 — REGNUM В Ростовской области пьяный житель Таганрога протащил сотрудника ГИБДД на машине и попал под следствие. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Как полагают следователи, инцидент произошёл в июне 2020 года в Таганроге. Водитель двигался на своём автомобиле по улице Александровской без заднего номера и был остановлен инспекторами ДПС. Нетрезвый мужчина отказался от медицинского освидетельствования. При попытке скрыться от сотрудников дорожной полиции водитель протащил одного из инспекторов на двери своего автомобиля. Страж порядка получил ушибы и ссадины.

В отношении 36-летнего таганрожца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

ИА REGNUM напоминает, что в июне подобный инцидент произошёл в Каменске-Шахтинском. Девушка попыталась скрыться от сотрудников ДПС и, зацепив дверью автомобиля сотрудника, протащила его по дороге. Нарушительница была задержана.

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